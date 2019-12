Il Napoli subisce molto e segna poco, Tuttosport: "Ha pesato l'assenza di Milik"

Il capocannoniere del Napoli fin qui è Arkadiusz Milik, nonostante i continui infortuni che gli hanno fatto saltare diverse partite. Ha pesato, secondo Tuttosport, l'assenza del centravanti polacco, come si legge nell'edizione odierna del quotidiano piemontese: "L’ottavo posto va migliorato con un atteggiamento più accorto in campo: i 21 gol subiti sono troppi, ma anche i 25 segnati non rappresentano la forza offensiva di un Napoli votato all’attacco. L’assenza di Milik ha pesato: i due infortuni (uno all’inguine e l’altro di natura muscolare) non hanno permesso al Napoli di avere un riferimento offensivo di ruolo, ma adesso è tornato, sta bene ed in 2 partite ha già segnato 4 gol (tripletta al Genk e rete al Parma)".