Il Napoli torna a parlare con Dazn: è per le due multe salate, ma spunta altro motivo

Saranno state le multe o il malcontento degli altri club? Chissà, ma intanto il Napoli è tornato a parlare ai microfoni di Dazn prima e dopo il match, con un giocatore e l’allenatore, come prevede l’accordo non rispettato dagli azzurri per volontà di De Laurentiis nelle ultime gare. Cosa che aveva portato a una multa di più di 100 mila euro dopo la Juve pure per il pregresso, più altri 100 mila per il silenzio col Torino. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.