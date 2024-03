Il nuovo leader tecnico sarà Kvara: in estate rinnovo e adeguamento di stipendio

Kvara è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura al Napoli

Sta per arrivare «la fine della stagione» citata a più riprese da Aurelio De Laurentiis e dall'agente di Khvicha Kvaratskhelia: i tempi saranno dunque maturi per discutere del rinnovo e dell'adeguamento contrattuale per il georgiano. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Kvara è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura al Napoli, leader tecnico di una squadra che continuerà ad aggrapparsi sempre di più al suo spessore tecnico.

Kvaratskhelia ha firmato per cinque anni nell'estate del 2022, ha uno stipendio, tra i più bassi, di circa un milione e mezzo, più di lui guadagnano in tanti, anche Demme ormai fuori rosa. I tempi per parlare di rinnovo sono quasi maturi: «Io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro alla fine di maggio» ha detto De Laurentiis a margine della sfida di ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona. Un'apertura ufficiosa al dialogo col suo agente, Mamuka Jugeli, che aspetta un cenno per sedersi a discutere di prolungamento e, soprattutto, aumento d'ingaggio. Meritato dopo due stagioni di alto livello. Super la prima col tricolore e la palma di MVP della Serie A.