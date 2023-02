Il paragone del Cds: "Lobotka come Jorginho, con una grande differenza"

Focus sui paragoni sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

Focus sui paragoni sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Lobotka e Jorgihno, i ciak di oggi e di ieri: il regista di uno scudetto ormai vicino e di dolci follie di coppa e poi il regista del luna park di Sarri che lo scudetto l'ha sfiorato in azzurro e la Champions l'ha suonata in Blues. Con il Chelsea. Due magnifici centrocampisti, due interpreti del calcio puro ma ognuno con la propria firma: bello così, no? Con una differenza destinata a segnare la storia del club: Jorgi ha già vinto a Londra e ci sta riprovando con l'Arsenal, Lobo invece ha vinto in Slovacchia ma può farlo anche a Napoli".