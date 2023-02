Il paragone di Repubblica: "Una volata solitaria alla Varenne, dietro una nuvola di polvere"

Il Napoli corre troppo più veloci di tutte le altre, non c'è davvero paragone in questa stagione.

Il Napoli corre troppo più veloci di tutte le altre, non c'è davvero paragone in questa stagione. E Antonio Corbo su La Repubblica lo paragona alle cavalcate del cavallo Varenne: "Di questa squadra e questa società si sa quasi tutto. Il Napoli è primo in classifica con 18 punti di vantaggio, 21 vittorie di cui 8 consecutive su 24 partite, migliore attacco con 58 gol miglior difesa con 15. Più che sconfitti, sembrano stremati e distanti quelli che inseguono, come in certe volate solitarie di Varenne, il driver Giampaolo Minnucci che si girava per vedere alle sue spalle cavalli e sulky in una nuvola di polvere".