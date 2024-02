Il parallelismo di Damascelli: "Kvara come Chiesa, ridimensionato e con seri dubbi sul futuro"

Questo il parallelismo proposto da Tony Damascelli , che sull'edizione odierna de Il Giornale commenta il momento dell'attaccante del Napoli

Kvara in crisi come Chiesa. Questo il parallelismo proposto da Tony Damascelli , che sull'edizione odierna de Il Giornale commenta il momento dell'attaccante del Napoli e di quello della Juventus.

“Ieri il Cagliari ha ripreso il Napoli con il colpo di Luvumbo al minuto 96, per Calzona la squadra campione d’Italia ha un problema mentale, urge, dunque, uno psicologo e non un allenatore, il gol di Osimhen un mortaretto dentro una prestazione buia, con Kvara in simili Chiesa di cui sopra, due campioni sull’orlo di una crisi di nervi e di identità tecnica, uomini di mercato con cifre favolose fino all’inizio della stagione, oggi ridimensionati, con seri dubbi sui futuri rinnovi contrattuali”.