Il piano di Conte per restituire la miglior forma a Okafor: cerchiata in rosso una data

Noah Okafor si è presentato nel migliore dei modi al Napoli, segnando subito un gol nella partitella di ieri contro il Giugliano, durante l'allenamento congiunto a Castel Volturno. Un segnale incoraggiante, anche se la sua condizione fisica non è ancora ottimale. Come evidenziato da Il Mattino, Okafor è ancora indietro rispetto ai compagni sul piano atletico, un aspetto che non passa inosservato agli occhi di Antonio Conte, noto per la sua attenzione alla preparazione fisica. Tuttavia, i primi segnali hanno mostrato margini di crescita importanti, con il tecnico che intravede in lui un elemento prezioso per il futuro. Anche il ds Manna ha confermato in conferenza stampa che l’ex Milan dovrà lavorare per raggiungere il livello dei suoi nuovi compagni.

L’obiettivo è chiaro: secondo il quotidiano, Conte punta ad avere Okafor al massimo della forma per la sfida del 2 marzo contro l’Inter, un match che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni scudetto del Napoli. Per quella data, il tecnico vuole una squadra al top, con tutte le sue armi pronte a dare battaglia.