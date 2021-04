Il piano di Gattuso: via a fine stagione, ma solo dopo la Champions

Il Mattino dedica spazio a Juventus-Napoli di questa sera e al futuro di Gattuso: "Via a fine stagione, ma solo dopo aver conquistato la Champions". Il tecnico ritrova Koulibaly e Demme, due pilastri. Il dubbio principale di formazione riguarda la porta con il consueto ballottaggio Meret-Ospina. L'altro riguarda il centrale che affiancherà KK con Rrahmani favorito sulla concorrenza. Sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Demme e Fabian Ruiz con Zielinski sulla trequarti affiancato da Lozano e Insigne con Mertens unica punta. Osimhen in panchina.

Ringhio proverà a staccare la Juve e a conquistare la quinta vittoria di seguito, il terzo successo di fila in trasferta dopo Milan e Roma. A fine stagione si chiuderà la sua esperienza a Napoli ma ora ha in mente un solo obiettivo: chiudere con la qualificazione in Champions.