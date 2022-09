Il piano Spalletti per i Rangers: l'allenatore si affiderà agli 'affidabilissimi'

Luciano adesso vuole andare di fretta: la vittoria con il Liverpool proietta gli azzurri verso gli ottavi, quella di Ibrox Park è una occasione unica

"Il piano Spalletti", titola stamane Il Mattino in edicola. Nessuna intenzione di fare turnover a Glasgow: Spalletti sa che c'è un blocco che ha, in questo momento, un rendimento più affidabile e a Glasgow vuole puntare, all'inizio, su quel blocco. In Champions, Luciano adesso vuole andare di fretta: la vittoria con il Liverpool proietta gli azzurri verso gli ottavi, quella di Ibrox Park è una occasione unica per rafforzare la leadership nel girone. Spalletti sa che per passare il turno deve tornare almeno imbattuto dalla Scozia, prima di dover affrontare quella che appare la vera rivale nella corsa agli ottavi, ovvero l'Ajax.