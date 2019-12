Il progetto fallito di Ancelotti: troppi alti e bassi nel Napoli spregiudicato e dipendente dai singoli

Perché s'è rotto il rapporto con Carlo Ancelotti? Cos'ha sbagliato l'ormai ex allenatore azzurro, parlando strettamente di campo e lasciando stare il caso ammutinamento? Il progetto di Carletto è fallito secondo il Corriere del Mezzogiorno, che scrive così nella sua edizione odierna: "Il prossimo allenatore dell’Everton immaginava una squadra con il baricentro alto, le linee strette, la missione di riconquistare palla e cercare subito d’andare in verticale. Quest’idea di calcio partiva da un concetto: puntare sulla responsabilità individuale nelle letture, fare il salto di qualità con la convinzione per cui i singoli esaltassero il valore del collettivo e non viceversa. Una filosofia che non è mai decollata, il Napoli ha prodotto alti e bassi fino alla notte dell’ammutinamento, il punto d’inizio della crisi".