Il Real va su Van de Beek e molla Pogba, si inserisce la Juve che rivuole il francese

C'è ancora uno spiraglio che porta a Pogba per la Juventus. Il Real Madrid infatti sembra aver mollato la presa sul centrocampista francese e avrebbe deciso di spendere meno e chiudere per Donny Van de Beek, centrocampista dell'Ajax, vista la difficoltà di arrivare al pupillo di Zidane. Il mercato inglese infatti chiuderà l'8 agosto ma secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport la Juventus sta seguendo nuovamente con attenzione la situazione riguardante Pogba, che oggi salterà l'amichevole contro il Milan ufficialmente per infortunio. Pogba, spiega il quotidiano, potrebbe essere trattato in questa finestra di mercato oppure in futuro e resta il grande obiettivo bianconero per il centrocampo.