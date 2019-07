Il record di fedeltà di Starace: a Dimaro il 32imo ritiro con il Napoli

È il trentaduesimo ritiro quello si appresta a vivere Tommaso Storace, magazziniere del Napoli da 42 anni nel club azzurro. A sottolineare il traguardo è l’edizione odierna del Mattino che ricorda come Starace entrò nel Napoli come aiuto-cuoco delle giovanili. Poi nel 1986 lo spostamento dalla cucina al magazzino. Quello di Dimaro è il ritiro numero 32. Il primo nella stagione dello scudetto, quando Diego si presentò più tardi in Trentino perché aveva vinto la Coppa del mondo in Messico.