Il retroscena del CdS sul fenomeno Haland: "Piaceva a tutti in casa Napoli, ora è quasi irraggiungibile"

Tutti pazzi di Erling Braut Haaland. La prestazione del talento classe 2000 del Salisburgo ha ulteriormente acceso l'interesse nei confronti dell'attaccante, ormai finito nel taccuino dei più grandi club d'Europa. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport in estate il Napoli aveva pensato al ragazzo, che piaceva a De Laurentiis, Giuntoli ed Ancelotti. Ad oggi, spiega il quotidiano, c'è da superare una concorrenza quasi impossibile, quella del Manchester United. I soldi che mette sul piatto il club inglese sono praticamente irragiungibili dal Napoli. E il Salisburgo, che non ha necessità di vendere, ovviamente si frega le mani in attesa della proposta economica.