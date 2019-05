Il retroscena di Corvino: "Volevo Sarri al Bologna, ma ADL mi bruciò"

"Juve, se prendi Sarri non sbagli". Parola di Pantaleo Corvino. Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, sulle pagine di Tuttosport, ha parlato dell'interessamento bianconero nei confronti di Maurizio Sarri: "Non so se la Juve prenderà davvero Sarri, ma sarebbe una buona idea. E chi se ne importa se mette la tuta".

Un retroscena sul Bologna: lo ha raccontato lo stesso Corvino. Quando era alla guida dei rossoblù, il dirigente avrebbe infatti voluto puntare sul toscano. Fu bruciato dal Napoli, complice la potenza economica di De Laurentiis.