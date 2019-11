Il retroscena di Tuttosport: decisiva la mediazione di Giuntoli nei rapporti ADL-squadra

L'allenamento e poi il tanto atteso incontro tra la squadra e il presidente De Laurentiis. L'edizione odierna di Tuttosport scrive così sul delicato momento in cassa Napoli: "Oggi a Castelvolturno si terrà il faccia a faccia che era stato richiesto dai calciatori dopo l’ammutinamento del 5 novembre e prima che arrivassero nel ritiro di Liverpool le raccomandate con la notifica dell’apertura di un’azione disciplinare presso il Collegio Arbitrale, tendente a decurtare gli stipendi di 24 calciatori del 25 e del 50 per cento sul lordo dello stipendio mensile. E' stata l'opera di mediazione del ds Giuntoli a creare le premesse del disgelo che oggi dovrebbe evolvere in una tregua armata"