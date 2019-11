Il retroscena su ADL: incontro con emissari arabi del Psg prima di volare negli States

Incontro con emissari arabi del Psg prima della partenza verso gli Stati Uniti. Questa l'indiscrezione rilanciata dall'edizione odierna de 'Il Mattino', che scrive come Aurelio De Laurentiis è volato ieri mattina per gli Stati Uniti, prima della partenza avrebbe incontrato emissari degli emiri del Psg che contattò già a gennaio scorso quando parlò di Allan e di sponsorizzazioni. Il presidente attende risposte immediate dal Napoli, a cominciare dalle prossime due partite contro Milan e Liverpool.