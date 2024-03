Il riscatto di Meret sui quotidiani: "Sempre al centro della critica, fa almeno 4 parate decisive"

La Gazzetta dello Sport sottolinea invece come il portiere sia sempre in grado di mantenere il controllo sulle emozioni

"Prodigioso il doppio intervento su Darmian e Lautaro, spinge bene sulle gambe per dire di no alla punizione velenosa di Dimarco. Non vede neanche partire il proiettile sparato da Darmian", così TMW ha giudicato la prova di ieri di Alex Meret, tra i grandi protagonisti di Inter-Napoli, terminata 1-1 anche grazie a diversi miracoli firmati dal numero uno azzurro.

La Gazzetta dello Sport sottolinea invece come il portiere sia sempre in grado di mantenere il controllo sulle emozioni: "Sempre al centro della critica, ma va per la sua strada. Doppio intervento decisivo su Darmian e Lautaro, almeno quattro parate decisive". Questo invece il giudizio del CorSport: "Al 13’ dice buonasera San Siro: doppio - ottimo - intervento sulle conclusioni di Darmian e Lautaro. Condannato sull’1-0, ma nella ripresa è ancora reattivo su Martinez e Dimarco (punizione). Decisivo".

"È un gatto nel dire di no a Darmian e Lautaro (due volte) e Dimarco", scrive invece Tuttosport, mentre TuttoNapoli condensa i suoi interventi migliori nella pagella: "Al 13’ doppio grande intervento sull’assalto dell’Inter. Bravissimo anche su una punizione deviata di Dimarco". Per tutti i media comunque il voto è unanime: 7.

