Il Roma - A caccia di continuità: ora niente più liti o capricci

La Champions è la Champions. Ma poi torna il campionato. La partita di mercoledì sera a Salisburgo ha dimostrato che il Napoli è forte e deve assolutamente lottare per lo scudetto in Italia. Senza dubbio ci sono stati degli incidenti di percorso in queste prime partite e quasi tutti li hanno addebitati ad Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è stato messo in croce. Addirittura gli hanno dato del pensionato. Ma figurarsi se Carletto si è scomposto più di tanto. Ha approfittato della sosta per rimettere a posto un po’ di cose. Ha fatto blaterare un po’ di stolti che lo volevano esonerato. Non lo hanno ritenuto adatto per gestire lo spogliatoio e i colpi di testa di Insigne. Alla fine, però, ha avuto ragione lui. Zitto zitto ha prima battuto il Verona e poi è andato sul difficile campo del Salisburgo a vincere una partita incredibile. Dando una vera e propria svolta alla stagione del suo Napoli. Sì perché il Napoli è suo. Non si aspettava qualche frenata di troppo e una involuzione tecnico-tattica. Ma quando si è presentato sul terreno che più adora, quello europeo, ha dimostrato ancora una volta che non ha eguali. Non si è scomposto più di tanto quando anche Manolas ha dato forfait pochi minuti prima della gara. Praticamente in panchina non c’erano più difensori visto e considerato che erano rimasti a casa anche Mario Rui e Ghoulam oltre a Makismovic, Tonelli e Hysaj. Qualsiasi altro allenatore avrebbe pianto. Ed, invece, lui ha dato fiducia a Luperto che ha risposto alla grande.

A CACCIA DI CONTINUITà. Adesso guai a fermarsi. Impossibile pensare che il Napoli possa sbagliare di nuovo così come aveva fatto subito dopo il trionfo con il Liverpool. Si andò bene con il Lecce la partita seguente ma poi ci fu una fase calante. Dopo ciò che si è visto a Salisburgo si deve solo continuare su quella strada e cercare di lottare per lo scudetto fino alla fine. Senza dimenticare, però, che la qualificazione non è ancora decisa. Il Napoli l’ha orientato il passaggio del turno, comanda la classifica con sette punti ma questo non vuol dire che sia già alla fase successiva. Bisognerà ripetersi il 5 novembre al San Paolo contro gli austriaci. Ma a prescindere dai possibili cali non sono più ammessi capricci. Ed inutile dire che il discorso riguarda Insigne. Il capitano ha messo tutto a posto con quella corsa verso l’allenatore dopo la rete. Si è anche scusato urbi et orbi mercoledì sera ammettendo di aver esagerato. Pace fatta ma che non si ripeta più perché Ancelotti ha ben altro a cui pensare. Di sicuro ha mandato un messaggio preciso a tutti. Non esistono più i capipopolo. Carlo comanda il gioco poi se gli altri si vogliono adattare ebbene altrimenti si accomodano in panchina o addirittura in tribuna. Adesso l’obiettivo è continuare a fare bene in campionato per non perdere il passo e consolidare tutto quello che di buono è stato fatto. Domenica alle 15 si gioca di nuovo in trasferta. Si va a Ferrara in casa di una Spal che ha sempre creato problemi al Napoli. Si deve sfruttare l’onda dell’entusiasmo Champions per sorridere e prepararsi poi allo scontro clou con l’Atalanta il mercoledì successivo.