Il Roma - ADL e le strategie in caso di addio a James, il nuovo attaccante non arriverà a Dimaro

Così come era precipitoso affermare che James era già del Napoli, oggi è altrettanto prematuro dire che l’acquisto del colombiano è saltato. Le condizioni chieste da De Laurentiis per prendere il colombiano sono completamente diverse da quelle del Real Madrid. Va bene l’accordo col giocatore, ma se le due società non trovano l’intesa non se ne farà nulla. A questo punto se il Napoli o il Real Madrid non cambiano idea l’affare James Rodriguez non si sbloccherà. De Laurentiis chiede solo il prestito con diritto di riscatto, anche per un anno, mentre il Real Madrid vuole solo la cessione a titolo definitivo con pagamento immediato, senza nemmeno il prestito con obbligo di riscatto.

Una situazione di stallo che sta diventando pericolosa. Non dovrebbe restare altro tempo, anche perché l’Atletico Madrid è alla finestra e il Real si sta già stufando di aspettare. Ovvio che il Napoli ha in mente il piano B, anche perché nelle idee del presidente De Laurentiis sono improntate all’acquisto di un grande attaccante. Un rinforzo da affiancare a James (se arrivasse in prestito) in modo da non toccare dei fondi che sono già destinati all’arrivo di un nuovo attaccante. Se il colombiano, invece, dovesse arrivare a titolo definitivo, l’altro attaccante che De Laurentiis vorrebbe prendere non potrebbe arrivare. Questo il complicato equilibrio, che rischia di lasciare fuori dai giochi James Rodriguez, ma che lascerebbe spazio a un nuovo rinforzo, forse un nuovo sogno. Sembra difficile, ormai, vedere il nuovo attaccante a Dimaro: a quanto pare sarà necessario aspettare il prossimo mese.

A De Laurentiis piace moltissimo Nicolas Pépé del Lille. Attaccante ivoriano di 24 anni, che nel campionato francese sta facendo faville. Nell’ultimo campionato 22 gol e i complimenti di mezzo mondo. Ha caratteristiche esplosive, che stuzzicano parecchio il patron azzurro. Rientra in pieno nei parametri ed è pronto a esplodere a livello europeo. Sarebbe, però, un investimento mostruoso: il club francese (che dice di non volerlo cedere) vuole aprire una mega asta internazionale, sulla base di 65 milioni di euro. Pépé piace molto al Psg, che sta per perdere Neymar e guarda anche a lui per sostituirlo. Ma l’attaccante esterno ha molti estimatori in Premier League, e anche il ragazzo è tentato da questa esperienza. Per il Napoli sarebbe un investimento epocale e senza precedenti. Molto difficile, anche perché Pépé non chiede un ingaggio così basso. Resta di moda la pista Lozano, che nelle idee iniziali dovrebbe arrivare assieme a James, ma occhio anche al solito Icardi, che tanto piace al presidente. Infine, lo stesso De Laurentiis guarda con interesse anche al giovane Kean della Juventus, gestito da Mino Raiola, ma ritenuto forse ancora troppo acerbo. Il patron azzurro si è informato anche su Mandzukic, ma il croato è ritenuto troppo in là con gli anni. Infine, capitolo Elmas: appena sarà definita la cessione di Rog si sbloccherà l’arrivo del macedone. Anche Verdi è in uscita: è sfida tra Sampdoria e Torino.