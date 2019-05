Il Roma - ADL ha in pugno Veretout: sarà il secondo regalo per i 60 anni di Ancelotti

Riunione di mercato e cena di compleanno. Oggi doppio importante appuntamento a Capri per i vertici del Napoli. Questa sera Carlo Ancelotti festeggerà in anticipo i suoi 60 anni (che compirà il 10 giugno) con una cena da “Mammà”, sull’Isola Azzurra, con tanti ospiti. Amici di vecchia data e non solo in una località che Ancelotti ama molto. Tra gli invitati Van Basten e Shevchenko e tanti altri personaggi, che saranno ospiti del ristorante stellato dello chef Salvatore La Ragione. Ma prima della cena in giornata ci sarà un importante summit di mercato. Ovviamente tra gli invitati di Ancelotti ci sono anche De Laurentiis e Giuntoli, che nel pomeriggio vedranno l’allenatore per fare il punto sul mercato. Si tratta di una nuova riunione dopo quella di due settimane fa a casa dell’allenatore. In quell’occasione non si trovò un punto d’intesa sui nomi più importanti su cui puntare.

ANCELOTTI avrebbe chiesto almeno un acquisto importante, un elemento di personalità. Piace molto Trippier del Tottenham, che domani sarà impegnato nella finale di Champions League. Ma il tecnico avrebbe chiesto anche Lozano del Psv. Nomi sui quali non ci sarebbe stata convergenza, soprattutto per un discorso di costi. Le alternative non mancano, proposte dallo stesso Ancelotti, come Theo Hernandez del Real Madrid o Rodrigo per l’attacco, ma anche un centrocampista di qualità farebbe piacere all’allenatore. Ecco il punto sul quale De Laurentiis vuole puntare: presentarsi oggi a Capri con un innesto già fatto, Di Lorenzo che ieri ha svolto le visite mediche, e un altro praticamente in pugno, come Jordan Veretout della Fiorentina. Un nome al quale il Napoli lavora da tempo, e che il procuratore (lo stesso di Di Lorenzo e di diversi altri giocatori del Napoli) ha praticamente annunciato in azzurro un paio di giorni fa. Si era pensato che Veretout dovesse essere un’alternativa ad Allan in caso di partenza del brasiliano. Invece la mossa del presidente sarebbe quella di regalare Veretout ad Ancelotti anche senza cessioni illustri. Quindi Veretout con Allan, per una nuova coppia di mediani.

QUESTO IL REGALO che De Laurentiis vorrebbe fare all’allenatore e che probabilmente oggi proporrà ad Ancelotti. Sarà infatti il tecnico a decidere se approvare o meno questa operazione. Per ora di certo c’è l’arrivo di Di Lorenzo, che dovrebbe rimpiazzare Hysaj e che rappresenta il primo rinforzo per la difesa. Ancelotti si aspetta anche un altro innesto in quel settore, ma presentarsi alla riunione con un acquisto già fatto è sicuramente un segnale da mandare all’allenatore. Di Lorenzo e Veretout non dovrebbero far “dimenticare” Trippier e Lozano ad Ancelotti, ma servono a trovare un’intesa per ritrovare convergenza per provare a rinforzare il Napoli, magari insistendo per regalare all’allenatore il “colpo” che ha espressamente chiesto.