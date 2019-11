Il Roma - Ai calciatori non piace l’idea del ritiro fino a domenica: sperano che ADL cambi idea

«Non sono d’accordo con la scelta del ritiro, ma non dirò il motivo». Carlo Ancelotti è stato chiaro, netto. Onesto intellettualmente: perché lui si è sempre espresso contro i ritiri. Lo ha anche scritto in uno dei suoi libri. E nel giorno in cui De Laurentiis ha annunciato la decisione di “rinchiudere” la squadra a Castelvolturno fino a domenica, l’allenatore ha serenamente espresso il suo disappunto. Senza polemiche, ma si tratta pur sempre di un punto di rottura. Finisce “l’idillio”, la condivisione totale delle scelte. Non è necessariamente un male, spesso avere divergenze può servire a ravvivare il confronto e trovare più certezze. Ma se l’idea del ritiro non è piaciuta ad Ancelotti, a maggior ragione non ha fatto piacere ai calciatori. Non se lo aspettavano i giocatori azzurri, anche perché hanno appreso del ritiro dalla lettura dei giornali. Probabilmente, il disappunto di Ancelotti ha incoraggiato una vera e propria protesta, poi comunque rientrata grazie proprio all’allenatore. Giocatori come Insigne e Allan sarebbero tra quelli più contrari alla decisione, ma poi tutti hanno capito che le risposte devono arrivare sul campo. Inutile quindi fare musi lunghi e lamentarsi. Il presidente ha chiesto una risposta e si aspetta una reazione: i giocatori si sono resi conto di come la decisione del presidente è arrivata in modo costruttivo, per chiedere una scossa. Ovviamente è comprensibile come i calciatori non siano favorevoli, ma c’è anche ottimismo e la voglia di far cambiare idea a De Laurentiis. La convinzione è che una grande prova questa sera contro il Salisburgo potrebbe indurre il presidente a cambiare idea e ripensarci. O quantomeno accorciare il ritiro e consentire ai giocatori di tornare a casa già stasera. Ecco perché gli azzurri hanno condiviso con l’allenatore che non era questo il momento del disappunto. Semmai reagire e dimostrare a De Laurentiis che il ritiro non serve. Si può essere in disaccordo, ma tutti hanno compreso la motivazione della scelta del presidente.