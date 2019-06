Il Roma - Albiol pronto a ripartire col Napoli, stima di Ancelotti la chiave per il prossimo anno

Raul Albiol compirà 34 anni il prossimo 4 settembre ma non avverte il peso degli anni, anzi ha grande voglia di ricominciare, è carico per la prossima stagione. Questo suo stato d'animo, da professionista esemplare, è legato anche al recente stop, all'operazione al ginocchio dello scorso febbraio che l'ha costretto a fermarsi per diverse partite. Ecco perché Albiol non vede l'ora di ripartire: per il Napoli è un giocatore prezioso, il leader della difesa che fa giocar bene tutti gli altri. Presto si dovrà parlare di futuro, le voci sul ritorno in Spagna sono sempre attuali, ma al momento non sembrano esserci margini per il suo addio. Albiol sta bene in città, la sua famiglia è felice, i figli adorano ogni cosa di questo posto stupendo che nel 2013 ha accolto lo spagnolo, reduce dall'esperienza al Real Madrid. Albiol è reduce da un'annata complicata: a febbraio è stato operato a Londra al ginocchio per un fastidio che aveva da un po' di tempo. È rientrato in campo nel finale di campionato ed ora approfitterà dell'estate e del ritiro di Dimaro Folgarida per tornare al top della forma, per recuperare del tutto e sistemarsi al centro della difesa in vista della prossima stagione. Ancelotti ha grande stima nei suoi confronti, la stessa della società. Sa bene, l'allenatore del Napoli, che la presenza di uno come Albiol permette anche a Koulibaly d'esaltarsi. La sintonia tra i due dura da cinque anni e in ogni stagione accoglie nuovi progressi.

COPPIA. Si sono conosciuti nel 2014, Albiol e Koulibaly, e sono esplosi assieme con Sarri. Dal 2015 è nata quest'empatia tecnica che ha permesso al Napoli di vincere tante partite costruite grazie alla solidità difensiva. Quando ha spalle coperte, quand'è certo di stare al sicuro con Albiol pronto a guidare la linea, Koulibaly si esalta e lo fa grazie alla sua forza fisica, alla sua elasticità e a quelle doti naturali che lo hanno reso uno dei più forti centrali al mondo. Ma senza Albiol, forse, non ce l'avrebbe mai fatta.