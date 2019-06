Il Roma - Albiol unico big a partire, ma occhio ad Insigne ed Allan: tutto dipenderà dalle offerte

Trattenere tutti i big, tutti i migliori. E aspettare uno o due campioni. Questo è ciò che vuole Carlo Ancelotti per il Napoli edizione 19/20 che sta nascendo. L’addio di Albiol sembra inevitabile, ma solo perché lo ha voluto lui. L’allenatore, invece, non vorrebbe privarsi di nessun altro. Forse per questo ieri è arrivato un piccato “tweet” del club azzurro, che sulla falsariga di un anno fa è entrato “a gamba testa” a smentire le voci di mercato, stavolta da Milano: con Ancelotti che avrebbe dato il suo assenso alle partenze prossime di Allan e Insigne. “La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto “ok” alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate”. Il riferimento è al noto quotidiano sportivo. Toni non condivisibili e poco rispettosi verso i giornalisti che fanno il loro lavoro, ma il nocciolo della questione riguarda proprio Ancelotti.

Il club azzurro, che tra l’altro smentisce ma poi conferma che eventuali offerte saranno valutate, ci tiene - evidentemente - a tenere fermo il punto sulla situazione di Ancelotti. Nessun ok alle partenze dei calciatori migliori, i cosiddetti titolari. Sicuramente fa eccezione Albiol (che comunque non è ancora andato via) ma il messaggio che si vuole divulgare è che l’allenatore lavora per un Napoli più forte senza alcun sacrificio. Sarà davvero così? Bisogna sperare che non arriveranno offerte “degne”, anche se il valutarle non significa che questi giocatori saranno ceduti. E probabilmente, tra le righe non si esclude che proprio Allan e Insigne possano essere tra i possibili partenti. Una cosa, però, è valutare offerte, l’altra è invece dare l’ok e quindi in qualche modo incoraggiare la partenza di due calciatori importanti.