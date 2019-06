Il Roma - Allan, il Psg è lontano: Ancelotti si aspetta che torni ad alti livelli

Se hai un guerriero e lo lasci andare rischi poi di andare in difficoltà. Certo se, però, Allan Marquez lotta solo in parte allora diventa difficile poter raggiungere degli obiettivi. Il centrocampista brasiliano sembra ormai lontano dal Psg. Il ricco club parigino lo aveva lusingato a gennaio scorso promettendogli un ingaggio milionario ma quando il trasferimento non andò in porto il diretto interessato smise di combattere. Il Psg non dovrebbe essere più un problema. Tuchel sta valutando l’ipotesi di prendere il ghanese Gueye e quindi potrebbe lasciare la presa. A quel punto De Laurentiis dovrebbe toglierlo dal mercato e fargli capire che il Napoli ha intenzione di vincere qualcosa e quindi sarebbe il caso di concentrarsi solo sulla prossima stagione. Naturalmente per quella zona del campo si sta valutando un altro calciatore molto forte. In un anno calcistico molto lungo e con tre competizioni non si può andare in emergenza come è successo nello scorso torneo. Quando dopo l’infortunio di Diawara e con Rog e Hamsik ce- Allan il guerriero pronto a lottare ancora per il Napoli

Al momento il Psg è lontano e il brasiliano non dovrebbe essere il big da cedere per incassare soldi. Ancelotti ha bisogno di lui a centrocampo ma deve tornare ad essere quello della prima parte della scorsa stagione Allan con il Brasile duti non c’erano alternative. Si deve migliorare assolutamente sotto tutti i punti di vista. La Juventus resta ancora la più forte in Italia ma non è detto che debba vincere sempre. Anche perché ci sarà un cambiamento in panchina e qualcosa potrebbe accadere. Il Napoli, però, deve guardare in casa propria e pretendere il massimo dai suoi giocatori. Un Allan a mezzo servizio non serve a nessuno. Quindi il brasiliano dovrà decidere il da farsi in un eventuale confronto con la proprietà e l’allenatore. Ancelotti sa di poter contare su un elemento molto forte che può fare la differenza se non viene distratto da voci di mercato. Quindi, una volta che si è deciso di rimanere non si torna più indietro e si guarda al futuro con l’ambizione di vincere finalmente qualcosa.