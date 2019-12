Il Roma - Allan regista adattato: anche lui è in attesa del mercato

Se gli viene chiesto di illuminare può anche riuscirci, come col Genk quando ha invitato Callejon al fallo da rigore, ma sono altre le doti di Allan, uno che non ce la fa a star fermo, in una posizione di campo ben definitiva, ma ha istinto di fuggitivo, ma in senso buono, perché va ovunque il pensiero lo guidi per catturare palloni o laddove crede possa arrivarne uno a breve. Sa fare troppo bene la mezzala per essere sacrificato a play davanti alla difesa, questo lo sa anche Gattuso, per questo il mercato chiarirà molte cose e permetterà al brasiliano di tornare a "divertirsi" nella posizione di interno, accanto ad un riferimento che non sia più lui.

CERCASI REGISTA. Si parla di Torreira, sarebbe un altro mastino con doti da geometra, così Allan potrà (potrebbe) riprendere il suo posto, quello naturale. Ma prima del mercato c'è il Sassuolo, ultima partita prima della sosta, e ad Allan - salvo sorprese - Gattuso chiederà nuovamente di sistemarsi a due passi dai centrali, tra Zielinski e Fabian (o Elmas), per dettare i tempi e farsi dar palla, per seguire l'azione senza modificarla, piuttosto assecondandone il ritmo e cercando di contribuire con la sua qualità al giro palla.

SI ADATTA. Allan non è un regista, lo sa bene, ma è l'unico - o forse il più indicato - a poter creare equilibrio nel nuovo 4-3-3 che Gattuso ha scelto, supportato da De Laurentiis, come modulo di riferimento. Col Parma s'è sistemato a due passi da Manolas e Koulibaly (poi Luperto) e da lui partiva ogni azione. Nulla di complicato, passaggi semplici, la priorità era non sbagliare e restare basso, dando ai compagni la possibilità di ritrovarselo sempre accanto nei momenti di difficoltà. Qualche idea interessante l'aveva avuta col Genk, col Parma non s'è ripetuto, sono altre le sue peculiarità e presto Allan tornerà a brillare come non gli capita da un po’ di tempo.

JOLLY. Allan gioca ovunque gli venga chiesto, è una mezzala che ora fa il regista e che in passato ha fatto anche l'esterno. Capitò qualche volta a Udine e anche Ancelotti lo ha spesso provato da terzino - a Dimaro - in situazioni di emergenza o semplicemente per sperimentarlo. Il brasiliano è un jolly prezioso che non si risparmia, in campo dà tutto, è intelligente tatticamente ma più volte ha dimostrato quanto sia fondamentale nella zona nevralgica del campo. Combatte su ogni pallone, li recupera e li gioca con qualità, ha perso il senso del gol che aveva caratterizzato il suo esordio con Sarri (stagione 2015/16) ma non ha mai smarrito quella voglia di lasciare tutto in campo, quando serve. Per questo, nonostante tutto, resta un insostituibile. Gattuso ne sa qualcosa...