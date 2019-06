Il Roma - Ancelotti ha fretta: a Dimaro vuole la rosa già completa e sfoltita

Si rilassa in Canada ma non perde di vista il Napoli. E come potrebbe Carlo Ancelotti distrarsi da quello che sarà il suo prossimo anno alla guida della squadra azzurra. Dopo la prima stagione dove ha conquistato comunque il secondo posto, il tecnico di Reggiolo ha intenzione di alzare un trofeo importante. Magari lo scudetto visto e considerato che la Juventus potrebbe avere qualche difficoltà di approccio con la nuova guida tecnica affidata a Maurizio Sarri. Certo, ci sarà l’Inter di Antonio Conte a dare fastidio ma il Napoli può sfruttare la continuità del lavoro dell’ex Bayern e di un gruppo che se ben rinforzato può fare davvero molto bene.

IL PROGRAMMA. Va di fretta Ancelotti per avere il suo Napoli al completo. Anche se è ancora a Vancouver segue molto da vicino tutto quello che sta accadendo a livello di mercato. Ormai manca una settimana all’inizio del ritiro e Carletto vorrebbe cominciare con le idee chiare sotto tutti i punti di vista. Ha dettato delle linee per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita. Allo start del 6 luglio spera di poter avere già i rinforzi e soprattutto una rosa sfoltita. Sì perché lavorare con calciatori che poi andranno via non è il caso. I venti giorni di preparazione a Dimaro dovranno essere perfetti e con un gruppo che poi dovrà cominciare alla grande il campionato e naturalmente anche la Champions League. Giuntoli, comunque, sta lavorando per provare a cedere chi è stato depennato dalla lista. La priorità del direttore sportivo, però, è quella di acquistare James Rodriguez e Kostas Manolas dopo aver già comprato Di Lorenzo. Le trattative procedono bene e addirittura il greco potrebbe essere ufficializzato a breve. Per quanto riguarda il colombiano l’affare con il Real è più complicato ma alla fine andrà in porto. Sul fronte cessioni di sicuro Diawara vestirà la maglia della Roma. Anche Rog non resterà così come Hysaj e Mario Rui. Poi ci sono da sistemare i rientranti dai prestiti. Inglese non avrà problemi a trovare squadra poiché ha la fila. Per tutti gli altri, tra giovani ed esperti, ci sarà da lavorare di più. Ancelotti di sicuro non vorrà lavorare con 45 elementi in rosa. Certo, guarderà con attenzione i vari giovani che si alterneranno in Trentino ma poi con il passare dei giorni vorrà allenare solo quelli che dovrà fare giocare da agosto in poi. Ci saranno poi le amichevoli di lusso dove si valuteranno bene alcuni elementi che sono in dubbio. Carletto sa bene che certi errori non si potranno più ripetere. Ha intenzione di cambiare modulo viste le prove fatte nelle ultime gare dello scorso torneo. Manolas e Koulibaly dovranno essere perfetti nell’eventuale uno contro uno a campo aperto. La coppia dovrà affiatarsi ed evitare di cadere nell’errore di essere troppo sicura di sè. Senza Albiol mancherà un punto di riferimento ma lo spagnolo è voluto andare via e quindi inutile rammaricarsi. La presenza di James Rodriguez in attacco farà fare il salto di qualità. Il colombiano ha giocato la sua migliore stagione al Real agli ordini di Ancelotti e quindi sa che cosa vorrà da lui l’allenatore. Dovrà fare la differenza in fase di impostazione e permettere a Milik e company di segnare di più. Di Lorenzo a destra sostituirà Hysaj con la speranza che ci metta poco tempo per integrarsi e non subire l’impatto della grande squadra.