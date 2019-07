Il Roma - Ancelotti prepara il Napoli per James, il colombiano la chiave nella testa dell'allenatore

Il Napoli di Ancelotti prende forma. Lavora per il futuro l’allenatore azzurro. Tornati alla base aquasi tutti i big, il tecnico di Reggiolo ha cominciato a tracciare il modulo che vorrebbe adottare nella prossima stagione. Le premesse per un cambio ci sono così come gli uomini ma manca la ciliegina sulla torta per completare l’opera. La fase di preparazione esalta le doti di chi c’è in questo momento e sarebbe l’ideale per chi potrebbe essere acquistato. Inutile nascondersi. Carletto vuole costruire il suo credo calcistico intorno a James Rodriguez. È il colombiano la chiave del Napoli che ha in mente ma c’è il rischio che il giocatore possa non arrivare. Al momento, infatti, la trattativa è ferma. C’è chi dice che ormai l’affare e saltato e chi è convinto che sia ancora tutto in gioco. Sta di fatto che il ragazzo è stufo di aspettare e potrebbe accettare la proposta dell’Atletico Madrid. Che di certo non farebbe bella figura a Florentino Perez con i tifosi del Real. Cedere un pezzo così pregiato alla concorrenza cittadina sarebbe un peccato non da poco per il numero uno dei Blancos. E forse proprio questo handicap potrebbe essere favorito De Laurentiis. Che per come si sta comportando pare che voglia far saltare tutto. Ma sta semplicemente cercando di risparmiare sul costo dell’operazione visto e considerato poi che il colombiano guadagnerà un bel po’ di soldoni.

work in progress. Ancelotti, intanto, va per la sua strada. Anche ieri mattina ha insistito sul modulo che vorrebbe adottare dalla prima partita ufficiale della stagione. L’idea è quella di comandare sempre il gioco stando sistematicamente nella metà campo avversaria. Se poi ci saranno delle ripartenze dovranno essere bravi Manolas e Koulibaly a giocarsela uno contro uno con l’avversario. Praticamente in fase di impostazione ci saranno i due difensori davanti al portiere. Più avanti si sposteranno gli esterni che lavoreranno braccio a braccio con i due centrocampisti. Poi ecco che arrivano le novità. Davanti ci sarà un tridente di qualità alle spalle della prima punta. Che potrebbe essere uno tra Milik e Mertens. A sinistra per Insigne ci sarebbe il vestito giusto. Il capitano si esalta molto tornando al vecchio ruolo e non è un caso che in Nazionale ha fatto la differenza mentre con il Napoli ha avuto delle difficoltà in corso d’opera. A destra ci andrebbe sicuramente Callejon che sembra ringiovanito per come è già in forma in ritiro. E al centro? Al momento Verdi. E forse Fabian quando ritornerà. Ma la in mezzo Ancelotti ha in mente il suo pupillo James Rodriguez. Questo modo di stare in campo lo esalterebbe non poco sotto tutti i punti di vista. Riuscirebbe ad essere il quid in più per sfondare le reti e per permettere ai compagni di reparto di segnare più gol. Carletto è molto attento sulla trattativa.