Il Roma - Ancelotti voleva James, magari a gennaio potrebbe riabbracciarlo

Pista James Rodriguez che si potrebbe riaprire a gennaio? Questo lo scenario prospettato dall'edizione odierna de 'Il Roma', che scrive così sul colombiano rimasto al Real Madrid: "Certo, Carletto aveva messo in cima alla lista James ma poi si è reso conto che non c’erano i presupposti per poterlo riabbracciare. Magari a gennaio potrebbe succedere".