Il Roma annuncia: "ADL vuole fare una sorpresa ai tifosi, James presentato a Dimaro!"

Dopo Manolas avanti per James Rodriguez. Non può essere una corsa, non può esserci fretta. De Laurentiis sta lavorando al più importante acquisto da quando è alla guida del Napoli. Per costi (si parla di almeno 45 milioni di euro), ingaggio (6,5 all’anno) e soprattutto per la portata del calciatore, un vero e proprio divo a livello mondiale, un’icona del proprio paese, la Colombia, e del Sud America. Circa 50 milioni di followers sui social, talento e classe. Sembra un Cristiano Ronaldo in miniatura, anche per questo la sigla “JR10” piace ai tifosi del Napoli e non solo. Questo e altro è James Rodriguez: un campione, un calciatore di grande classe, che De Laurentiis vuole portare al San Paolo. Ci riuscirà, perché ci sono le reciproche volontà, ma servirà un altro po’ di tempo. Artefice di questa maxi operazione è Jorge Mendes, procuratore di James e altre stelle del calcio, tra cui proprio Cristiano Ronaldo. Il Real vuole cederlo, e vuole darlo al Napoli.

IL GIOCATORE accetta volentieri l’azzurro: ha voglia di lavorare con Ancelotti, certo che l’allenatore di Reggiolo saprà rilanciarlo dopo due stagioni non brillanti al Bayern Monaco. E naturalmente lo vuole il Napoli, con i tifosi che lo sognano da settimane e De Laurentiis che è pronto ad accontentare Ancelotti. Bisogna trovare la quadra col Real Madrid: la formula giusta per il prestito, soprattutto per le cifre. Dovrebbe essere un prestito annuale dal costo di 10 milioni, e un riscatto fissato tra 30 e 40, a seconda di alcune clausole. Poi bisognerà trovare gli ultimi accordi col calciatore, ma per lui è pronto un contratto di cinque anni a 6,5 milioni. Forse saranno quattro più opzione per un altro. Insomma, bisogna mettere nero su bianco e trovare le cifre giuste, poi sarà tempo di annunci. Ci saranno poi da definire tutti i discorsi relativi ai diritti d’immagine. Ma in questo caso De Laurentiis sa che c’è poco da trattare. Il Napoli dovrà accettare le condizioni di James, che muove milioni di sponsor, e approfittare per portare qualcuno di questi nel suo Napoli. Ma quando si concluderà il grande acquisto? De Laurentiis ha le idee chiare. Vuole portare James Rodriguez a Dimaro, in una data antecedente a quella della presentazione della squadra in piazza, fissata per il 25 di luglio.

IL COLOMBIANO dovrebbe arrivare qualche giorno prima, il 21 o il 22. Questo non significherà che James non sarà presentato al San Paolo prima dell’inizio del campionato, ma il quartier generale del Napoli sarà in Trentino fino al 26 di luglio, e De Laurentiis vuole che il nuovo e atteso acquisto si faccia vedere in ritiro con Ancelotti e i compagni, e poi in città quando la carovana farà ritorno in Campania. Potrebbe esserci un’amichevole al San Paolo, ma non è stata ancora ufficializzata: quella l’occasione per vedere James Rodriguez al San Paolo per la prima volta. Ma prima toccherà a Dimaro e il classico appuntamento in piazza. Giorni di attesa, forse settimane: ma la strada per vedere James a Napoli sembra essere in discesa.