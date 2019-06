Il Roma annuncia: "Basta favoleggiare, Koulibaly resta almeno un altro anno!"

Continuano, quasi a ritmo quotidiano, i sogni di mercato legati a Kalidou Koulibaly. Sui social, ma anche nelle prime pagine dei giornali, si parla del difensore del Napoli come se fosse sul mercato. Come uno dei pezzi pregiati da acquistare a suon di milioni. Invece, il senegalese aspetta l’arrivo di Manolas, per formare con il Napoli una delle migliori coppie del campionato italiano.

SOGNATE PURE. I titoloni ci sono da settimane, e ci saranno ancora. Da Torino si fantasticava di un braccio di ferro tra Sarri e Guardiola (quindi Juventus e City) per aggiudicarsi Koulibaly. Eppure la realtà è un’altra: il difensore azzurro non vuole lasciare Napoli, e De Laurentiis non lo vuole vendere. Inutile continuare a favoleggiare di cifre che vanno dai 90 ai 120 milioni di euro. Anche all’estero Koulibaly è all’ordine del giorno quando si parla del mercato delle grandi squadre, ma la sostanza non cambia. Non a caso, i difensori forti che cambieranno maglia sono altri: Marquinhos del Psg, De Ligt dell’Ajax, Maguire del Leicester o Andersen della Sampdoria ad esempio. Koulibaly rimarrà a Napoli. Almeno per questa stagione, perché dal 2020 scatterà la clausola rescissoria da 150 milioni (non valida in Italia) e allora potrebbe arrivare il tempo dell’addio. Ma non oggi, non ancora.

MANOLAS ARRIVA. Anzi, Kalidou Koulibaly non deve fare altro che aspettare il suo nuovo compagno di reparto. Il Napoli sta lavorando speditamente per prendere Kostas Manolas dalla Roma. De Laurentiis pagherà la clausola di 36 milioni di euro e poi cederà Diawara, quando finirà l’impegno in Coppa d’Africa, per ammortizzare i costi. I tempi dovrebbero essere brevi, entro la fine di giugno potrebbero esserci novità. Manolas vuole solo il Napoli e si starebbe già organizzando per cercare casa. Insomma, sembra tutto in via di definizione. Per il greco un contratto importante, con uno stipendio di 4 milioni l’anno bonus esclusi, e un contratto di cinque stagioni.

RAUL, ADDIO? Manolas- Koulibaly la nuova coppia di centrali del Napoli? Sì, ma c’è ancora Albiol. È vero che l’addio del difensore spagnolo è stato prima vociferato da notizie di stampa, e poi confermato da De Laurentiis e dai parenti del giocatore. Però ad oggi non c’è nulla di ufficiale. Il Napoli, che è stato comunque informato della volontà del calciatore di andare via, aspetta i sei milioni della clausola rescissoria di Albiol. Il dubbio è sulla destinazione: si parlava del Villarreal, ma nelle ultime ore si fanno avanti anche altre ipotesi. Ad Albiol farebbe piacere tornare al Valencia, suo club di origine e società in cui lavora il fratello maggiore e dove gioca il nipote. Ci sarebbe un’operazione diplomatica per convincere il club del pipistrello a pagare la clausola, che De Laurentiis vuole per intero. Ma si è vociferato anche della Real Sociedad. Insomma, Albiol avrebbe più di una pretendente, con il Villarreal favorito. I “sottomarini” sono stati gli unici a informare il Napoli della volontà di prendere Albiol. E chissà, c’è anche chi pensa che potrebbe arrivare un clamoroso ripensamento. O meglio, se Albiol non dovesse trovare acquirenti potrebbe anche chiedere di restare. Ma a questo punto il rapporto col Napoli sembra ormai logorato.