Il Roma anticipa le scelte di Ancelotti: possibile riposo per Fabian, rivoluzione in attacco

A Lecce Carlo Ancelotti si è imbarcato in un turnover che poteva essere rischioso. Un “ottovolante”, con otto cambi e qualche legittima preoccupazione. Per fortuna l’esperimento è andato molto bene: gli azzurri hanno vinto in modo convincente, e perfino il 4-3-3 con due attaccanti “pesanti” come Llorente e Milik ha dato i suoi frutti. Bene anche i “debuttanti” Ospina, Malcuit e lo stesso attaccante polacco. Adesso non c’è il tempo per respirare e riprendere fiato: domani è già l’ora di tornare in campo. Due partite al San Paolo in pochi giorni: il Napoli, in questo modo, annullerà lo svantaggio delle due partite iniziali giocate lontano da Fuorigrotta. Domani sera arriverà il Cagliari, domenica mattina il Brescia. Sulla carta sono due turni agevoli: considerando anche il Lecce neopromossa affrontata domenica, gli azzurri hanno sulla carta la possibilità di centrare nove punti in tre partite. Anche il Lecce era reduce da una vittoria, quella sul Torino. Lo stesso fa il Cagliari, che ha vinto in campionato contro il Genoa. E il Brescia, che aspettando la Juventus stasera si è intascata i tre punti nella partita contro l’Udinese. Ancelotti dovrà per forza proseguire le rotazioni, perché dopo la partita col Brescia tornerà la Champions League. Dosare le forze, far giocare chi ha avuto poco spazio. Probabilmente Ancelotti non farà moltissime rotazioni: sicuramente meno di quanto visto in Puglia. E va seguito con un occhio particolare l’attacco, che ad oggi è il migliore della Serie A con 13 gol. Ancelotti può pescare tra numerose scelte e può farlo quasi sempre andando sul sicuro. All’appello per il debutto da titolare manca Amin Younes, che a Lecce non è stato convocato, ma che ieri si è allenato normalmente. Potrebbe essere della partita. E naturalmente è pronto al rientro Dries Mertens, a riposo nel match di domenica. Anche Callejon è rimasto fermo, e si candida a giocare. Potrebbero essere questi tre i protagonisti di Napoli-Cagliari, con Insigne, Milik, Lozano e Llorente che sono altrettanto pronti. Tra l’altro anche il messicano, in Puglia, è partito dalla panchina. Ancelotti dovrebbe ritrovare Di Lorenzo sulla fascia sinistra, in difesa, e probabilmente anche Mario Rui a sinistra. A centrocampo dovrebbe riposare Fabian, con Allan che dovrebbe recuperare il suo posto nella mediana. Oggi se ne saprà di più.