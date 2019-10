Il Roma - Bene la difesa, male l'attacco: perchè questo calo fisico?

Contro il roccioso Walter Mazzarri si fa fatica a buttare giù il muro, è cosa risaputa, ma all’Olimpico Grande Torino per la prima volta s’è visto un Napoli incapace d’attaccare. Un modulo diverso, tra il 4-3-3 e il 4-1-4-1, che non ha dato i frutti sperati. Anzi, esattamente il contrario. Esterni troppo larghi, area di rigore completamente vuota e lo spettacolo per forza di cose è inesistente. L’unica nota positiva che Carlo Ancelotti porta con sé indietro a Napoli - e prontamente l’allenatore azzurro ci ha tenuto a precisarlo nel post-partita - è un’altra buona prova della difesa: dopo aver mantenuto la rete inviolata a Genk, il quintetto arretrato azzurro, tra portiere e difensori, si ripete contro i granata. BENE LA DIFESA. Ma è tutta la fase difensiva a funzionare, come sottolinea anche Alex Meret, uno dei migliori in campo: «Tutta la fase difensiva oggi è stata ottima. Volevamo i tre punti, ma è stato un pareggio giusto. Abbiamo creato un po’ meno oggi, ma in fase difensiva abbiamo fatto bene. Lo 0-0 è stato giusto». L’estremo difensore classe ‘97 ci ha messo la firma, come spesso gli accade, con un gran bell’intervento nel primo tempo, evidenziato più volte anche dall’allenatore avversario Mazzarri a fine partita. «Sì, quello di Ansaldi era un bel tiro, angolato, passato in mezzo a diversi giocatori. Ma io - si defila con un po’ di timidezza l’Albatro, come lo chiamano i preparatori - ero in traiettoria e sono riuscito a deviarla. E’ stato importante per il momento, ma in generale in difesa le cose hanno funzionato bene». CALO FISICO? Il secondo tempo, più che il primo, è stato sicuramente negativo per il Napoli. E’ ovvio che sia così: la formazione di Ancelotti era arrivata a questa sfida dopo una trasferta in Belgio, appena qualche giorno fa, ma soprattutto al termine di un tour de force cominciato a metà settembre e andato avanti quasi per un mese. Meret pone l’accento anche su questo, quando si odono critiche sulla ripresa partenopea all’Olimpico: "Giocando ogni tre giorni da un mese un po’ di stanchezza s’è fatta sentire. Oggi nella ripresa non abbiamo mantenuto l’intensità alta, ma la cosa importante è che siamo stati sempre ordinati e attenti in difesa. Per il Napoli è un momento un po’ meno positivo, in fase offensiva non riusciamo a concretizzare le occasioni che creiamo ma ci può stare nell’arco di un anno, Dobbiamo migliorare, lavoreremo al meglio durante questa sosta, dobbiamo ricaricare un po’ le batterie e partiamo più forte per il prossimo mese che sarà impegnativo".