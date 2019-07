Il Roma - Callejon dice no alla Cina, ma può essere il suo ultimo anno in azzurro

È il ritiro delle giovani promesse quello di Dimaro 2019. Mister Ancelotti ha portato con sé cinque giocatori della Primavera (Idasiak, Zanoli, Labriola, Zedadka, Sgarbi). Ma non solo: c’è anche Gianluca Gaetano, oramai aggregato alla prima squadra e diversi giocatori di ritorno da alcune esperienze, che saranno girati nuovamente in prestito molto probabilmente. Tutti loro hanno bisogno di capire qual è lo spirito Napoli e quanto sia importante giocare in un club del genere. In molti lo sanno, avendo disputato già diversi allenamenti, ma ora c’è l’opportunità di crescere ulteriormente. Farà da chioccia José Callejon, che è il capitano di questo inizio di ritiro precampionato. La carta d’identità indica Orestis Karnezis come punto di riferimento, ma il numero sette spagnolo, al netto delle sue sei stagioni in azzurro, si appresta a vivere la settima, forse ultima ai piedi del Vesuvio.

IL RICHIAMO DALLA CINA. Il richiamo dall’Oriente è oramai forte per la stragrande maggioranza dei giocatori importanti. Callejon rappresenta tantissimo per il Napoli ed è arrivata l’occasione di trasferirsi in Cina, precisamente allo Shangai Shenua. Alla ricerca di esterni offensivi, il club cinese avrebbe sondato il campo per diversi giocatori. La Serie A ha avuto grandi richieste, ma alla fine chi accetterà il trasferimento sarà Stephan El Shaarawy. Con l’approdo del “Faraone” della Roma difficilmente si proverà l’affondo per un altro giocatore del genere. Certo non è da escludere, ma lo stesso Callejon non ha mostrato grande entusiasmo per questo eventuale trasferimento.

IL CONTRATTO. Inutile nascondere che un approdo nella Chinese Super League frutterebbe veramente tanto sotto il punto di vista economico per il giocatore, visti i contratti monstre che girano da quelle parti. Al momento in maglia azzurra percepisce tre milioni di euro netti a stagione, ma i prossimi dodici mesi saranno decisivi. Già, perché José Callejon adesso andrà in scadenza. Infatti il suo contratto ha una durata fino al prossimo giugno 2020. Un rinnovo non sembra vicinissimo, con il Napoli che potrebbe lasciarlo andar via in scadenza. Stesso discorso valido sia per lui che per Dries Mertens: entrambi classe ’87, il prossimo anno termineranno il loro contratto all’età di 33 anni. Probabilmente sarà addio, con Calleti che ha dato veramente tanto per la maglia azzurra. Ne sono passati di allenatori, ma lui è sempre stato lì, costantemente presente sulla fascia destra, sempre preciso nelle due fasi di gioco. Dopo l’addio di Raul Albiol, i tifosi del Napoli devono prepararsi a perdere l’altro riferimento spagnolo. Il suo futuro resta comunque incerto, dato che da qui ad un anno potrebbero cambiare veramente tantissime cose. Certo è che l’età non aiuta ed il prossimo potrebbe essere l’anno del suo ritorno in Spagna. Tanto affetto da Napoli e per Napoli, ma quando arriva il richiamo da casa non è facile dire di no. Nel frattempo Callejon si mette in mostra a Dimaro per uno dei compiti più importanti che gli potessero capitare: far crescere i giovani, mostrando l’esempio di un grande professionista che tutti hanno sempre ammirato.