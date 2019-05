Il Roma - Champions, il Napoli ha blindato la seconda fascia: gli scenari sulle avversarie

Tra gli obiettivi del Napoli in vista del prossimo anno c’è quello di far bella figura in Champions League: il traguardo minimo è l’accesso agli ottavi di finale, ma sarebbe bello - nelle idee di De Laurentiis e Ancelotti - osare, andando oltre, magari raggiungendo i quarti per la prima volta nella propria storia. Una possibilità concreta, dipenderà tutto dal mercato e, dunque, dalla forza del Napoli, dai margini di crescita. Intanto arrivano ottime notizie per la fase a gironi. Il Napoli ha blindato la seconda fascia e, a differenza di quanto accaduto un anno fa, quando incrociò il Liverpool che era inserito in terza, stavolta non c’è il rischio di incrociare in terza fascia un’altra finalista europea nel proprio raggruppamento. Una splendida notizia in attesa del quadro definitivo delle quattro fasce che si avrà al termine delle due finali di Europa League e Champions League e i vari turni preliminari.

SECONDA FASCIA. I risultati raggiunti dal Napoli in questi anni permettono alla squadra azzurra di ritrovarsi in seconda fascia, punto di partenza prestigioso per appartenere ad un girone teoricamente intrigante ma non complesso e comunque tutt'altro che proibitivo. Il calcio è imprevedibile, tutto può succedere, ma partire tra le favorite - secondo il ranking europeo, per cui il Napoli è 15esimo - vuol dire avere maggiori chance di superare il turno. Una bella dose di fortuna, nel caso, che andrebbe ad aggiungersi ai propri meriti. Tante volte, in passato, il sorteggio ha penalizzato il Napoli, che ora è in credito col destino e spera di poter esultare per un girone non troppo impegnativo.

BIG EVITATE. Il Napoli di Ancelotti eviterà, tra le altre, le due squadre di Madrid e il Borussia Dortmund che sono inserite in seconda fascia assieme agli azzurri. In quarta fascia c'è il pericolo Lille, seconda in Francia. In bilico il Tottenham che al momento è in seconda fascia ma in caso di vittoria della Champions League si ritroverebbe in prima. Calcoli, ragionamenti e previsioni che lasciano i tifosi col fiato sospeso: un anno fa, infatti, il Liverpool era la squadra più temibile della terza fascia - finalista dell’ultima Champions - e fu proprio il Napoli a pescarla nel proprio girone assieme al Psg e alla Stella Rossa. L’uscita per un gol, con la clamorosa chance avuta da Milik, ha acuito i rimpianti per un epilogo beffardo. Presto sarà già tempo di voltare pagina in Champions League.