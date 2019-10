Il Roma - Che affare Manolas! Leader e goleador per 36mln: tutte le novità col greco in difesa

Quando è arrivato a Napoli ha mostrato grande personalità. Stava per affiancare uno dei più forti difensori al mondo eppure disse: «Imparerò tanto da lui, ma anche lui imparerà tanto da me». Non si diventa Kostas Manolas per caso, non si segna casualmente il gol al Barcellona che regala alla Roma una storica semifinale Champions, non si sostituisce con così tanta naturalezza un leader come Albiol che della difesa del Napoli è stato regista oltre che riferimento. Il difensore greco è già un perno per Ancelotti, uno dei pochi in questi mesi di esperimenti e conoscenza. Al reparto offre sicurezza, alla squadra anche gol. Già due in poche partite, eguagliato il suo record in una singola stagione, un traguardo momentaneo dato che la terza rete sembra già nell'aria. Anzi, nell'area (avversaria).

CHE KOSTAS. Il Napoli ha acquistato Manolas pagando la clausola da 36 milioni presente nel suo contratto. Non è stato difficile convincerlo, il greco ha scelto l'azzurro per rilanciarsi dopo anni alla Roma caratterizzati da trionfi, emozioni ma anche più di una difficoltà. "Ma preferisco non parlarne" disse a Dimaro incontrando i tifosi in piazza. Sembra chiuso, Manolas, eppure è un ragazzo sorridente, ironico e per bene. Adora la famiglia e la tranquillità della vita. Non si direbbe con quella faccia da "cattivo" col quale marca qualsiasi avversario. La difesa non ha ancora raggiunto un equilibrio solido ma Manolas è già una certezza. C'erano pochi dubbi: a quelle cifre è stato un affare. Il Napoli lo sa bene.

INTESA. Manolas difende senza fronzoli, non ha grandissima qualità tecnica ma è preciso quanto basta per non sbagliare. Errori ne ha commessi, ma saranno sempre pochi per un semplice motivo: non forza mai la giocata. Verticalizzare non è nelle sue corde e infatti il più delle volte quando conquista palla o anticipa un avversario tende a spazzarla via senza vergognarsi di un gesto tecnico spesso associato ad un altro calcio eppure efficace anche (anzi, soprattutto) in una finale mondiale. Ciò che manca, oggi, è l'intesa con Koulibaly: i due hanno giocato insieme troppe poche volte per conoscersi già a memoria. Servirà tempo per raggiungere un'empatia tecnica oggi appena accennata.

CAMBIAMENTI. Albiol stava un passo dietro Koulibaly, Manolas sta al suo fianco: è tutta qui la differenza tattica tra ieri e oggi. Col greco il Napoli difende alto, i due centrali sono marcatori puri, nessuno guida nessun altro, si aiutano a vicenda, capiteranno incomprensioni ma a tutto ci sarà rimedio grazie a forza, velocità, resistenza e una personalità che accomuna entrambi. Senza disdegnare i gol. Roma-Barcellona insegna.