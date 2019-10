Il Roma - Che sorpresa Di Lorenzo: rendimento sempre costante e un sogno chiamato Euro 2020

C'è un calciatore che sembra non risentire dei problemi, ha lo stesso rendimento dalla prima partita, gioca bene quando resta basso in difesa ma anche quando è chiamato a spingere. Attorno a lui cambia tutto eppure ogni difficoltà sembra fargli il solletico. Non è casuale la prima convocazione in Nazionale per Giovanni Di Lorenzo, figlio della gavetta alla quale deve tutti. Pochi mesi fa era in Serie B, ora si ritrova ad un centimetro da Euro 2020 nel senso che potrebbe conquistare il pass per la fase finale da protagonista e poi sognare di farne parte la prossima estate. Un traguardo che oggi merita e che dovrà meritare anche in futuro ripetendo le prove offerte in questi primi mesi. Di Lorenzo, e pochi l'avevano previsto, è la vera sorpresa di questo inizio di stagione: un acquisto sottovalutato, passato quasi in secondo piano, che si è rivelato utile, poi prezioso, infine indispensabile. Ancelotti non se ne priva quasi mai.

CHE SORPRESA. Il Napoli lo ha acquistato a inizio estate, l'ha pagato circa 10 milioni di euro strappandolo alla concorrenza di club arrivati in ritardo. Quattro mesi dopo, il campo ha dato ragione al Napoli. Era arrivato con l'etichetta di terzino di spinta, lo confermavano i 5 gol e i 3 assist con l'Empoli, ma Di Lorenzo è andato oltre: ha dimostrato di essere un autentico jolly, un difensore vero. Il Napoli non ha solo acquistato un esterno di difesa con propensione offensiva: oltre ad attaccare, e lo sa fare molto bene, Di Lorenzo ha dimostrato di essere un giocatore completo, universale. Grazie a lui Ancelotti disegna la squadra con la difesa a tre in fase attiva oppure, come domenica a Torino, lo sfrutta oltre la metà campo sfruttando la qualità nel destro. Suo, ad esempio, l'assist che Llorente ha sciupato di testa. In archivio anche un gol alla Juve e il suggerimento vincente per Mertens con la Sampdoria.

COSA SA FARE. Di Lorenzo è bravo tecnicamente, utile in palleggio, ma è anche difficile da superare, ci mette il corpo e l'astuzia, ha personalità e gioca con una serenità che sorprende. La gavetta lo ha aiutato ad imporsi e la Nazionale, conquistata con le ultime convocazioni del ct Mancini, è il giusto premio per la sua crescita. Un sogno che si è realizzato grazie all’impegno, alla costanza, al rendimento e ai risultati raggiunti. Ma l’obiettivo è non fermarsi: c'è Euro 2020 sullo sfondo e una stagione ancora tutta da vivere per meritare quell'ambizioso traguardo.