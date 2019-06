Il Roma chiarisce: "Il decreto crescita è approvato ma non ancora applicabile, bisogna aspettare l'iter parlamentare"

Ancelotti fu molto chiaro: non sarà possibile prendere attaccanti che guadagnano dieci milioni di euro l’anno. Ma la forza del calciomercato chiacchierato è troppo forte per frenare le suggestioni. L’ultima arriva da Milano, con l’attaccante belga del Manchester United Lukaku che sarebbe nel mirino di De Laurentiis. Magari, ma il colosso nero guadagna - appunto - 10 milioni a stagione. Stavolta ad alimentare i sogni di mercato c’è il “Decreto crescita”, un provvedimento del Governo che serve a favorire il rientro in Italia delle “eccellenze” del nostro paese con forti sconti sulla tassazione dei loro contratti di lavoro. Un decreto che è stato sì pubblicato in Gazzetta ufficiale, ma che per diventare legge e quindi applicabile deve passare per il Parlamento ed essere convertito in legge vera e propria. Ci sono 60 giorni di tempo, quindi si andrebbe oltre la scadenza del mercato estivo. Vero che così com’è, il decreto sembra essere applicabile anche alle società di calcio, quindi pure allenatori e calciatori, ma nella volontà del legislatore non c’è affatto l’intenzione di fare “regali” ai club di Serie A, permettendo di risparmiare decine di milioni di euro ai già ricchi club italiani. Nell’iter parlamentare, infatti, saranno apportate decine di modifiche, che andranno quasi sicuramente ad escludere calciatori con stipendi milionari. Qualche possibilità, invece, per situazioni in qualche modo "al limite" come giovani calciatori da riportare in Italia e allenatori, in questo caso solo se italiani. Lo riporta Il Roma.