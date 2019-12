Il Roma - De Zerbi-Gattuso e quello scontro fisico allo Zaccaria in Lega Pro

In campo sulla carta avevano lo stesso ruolo: centrocampista. Ma di certo le caratteristiche non convergevano nello stesso tipo di interpretazione del ruolo. Uno, Gennaro Gattuso, era l'uomo della quantità, dei calci applicati al calcio, della grinta strabordante e incontenibile. L'altro, Roberto De Zerbi, era quello a cui piaceva applicare l'eleganza, mista al solito carattere rovente, al mestiere. Da allenatori le cose non sono poi cambiate tanto. Gattuso ha diminuito la dose di garra, ha studiato approfonditamente la tattica per dare un maggiore equilibrio alle proprie squadre ed ha raggiunto uno stile di gioco che rappresenta quasi un mix tra quello che era in campo e quello che gli ha trasmesso il suo maestro Ancelotti. De Zerbi pure s’è dato da fare e ha tradotto quel buongusto da centrocampista in meticolosità da tecnico. Diversi, eppure tanto simili, con un punto in comune forte: la competitività. Che spesso sfocia nella lotta per la vittoria a tutti i costi.

FOLLIA ALLO ZACCHERIA. Sassuolo-Napoli, dunque, sarà anche De Zerbi contro Gattuso. Come 1288 giorni fa. Foggia, 12 giugno 2016, finale play-off di Lega Pro. Allo Zaccheria i padroni di casa allenati da De Zerbi sono costretti a rimontare sul Pisa perché all'andata, in Toscana, il calcio pragmatico di Gattuso ha avuto la meglio su quello spettacolare del collega in sella al Foggia. 4-2 all'Arena Garibaldi, mentre allo Zaccheria è tutt'altra storia perché la spinta dei tifosi rende l'atmosfera incandescente e apre ad ogni scenario. Ma al 22' il lancio di bottigliette dei supporters pugliesi trovano come bersaglio proprio Gattuso, che causa 13 minuti d'interruzione nel corso dei quali De Zerbi avvicina l'allenatore pisano e, complice l'adrenalina, i due quasi finiscono alle mani. Si scatena un vero e proprio delirio, che porta ad un'invasione, all'intervento delle forze dell'ordine e all'espulsione dei due tecnici. Finì 1-1, in Serie B ci andò il Pisa e per una volta la spuntò Gattuso. Ma quel doppio confronto resta di fatto l'unico precedente in suo favore.

BEFFA AL VIGORITO. Se domenica se lo ritroverà di fronte alla seconda uscita stagionale con la sua nuova squadra, lo scorso anno il cammino di Gattuso incrociò quello di De Zerbi addirittura al debutto assoluto. Prima partita al Milan, trasferta sul campo del Benevento ultimo in classifica e principale candidato alla retrocessione. Rino era stato chiamato per risollevare i rossoneri, ma alla prima partita ottenne la beffa più cocente. Al Vigorito il Milan resta in vantaggio fino all'ultimo minuto. Poi, però, il destino tesse una tela inaspettata: calcio di punizione, cross a centro area e colpo di testa vincente di Brignoli, che di mestiere fa il portiere. Finisce 2-2 e Benevento fa festa, mentre Gattuso comincia ad essere destinatario di aspre critiche. Già nel pre-partita De Zerbi l’aveva punzecchiato, ricordando il precedente dello Zaccheria e quella bottiglietta presa in testa, con ironia. Per due persone venali come loro, però, non è nulla di anormale. Qualche mese dopo si incontrarono di nuovo, a San Siro, e sorrise ancora De Zerbi. Adesso si ritroveranno ancora, uno al Sassuolo, l'altro al Napoli. Quale sarà stavolta l'epilogo?