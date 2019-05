Il Roma: "Di Lorenzo acquisto flash. Quando vuole ADL è un fulmine sul mercato"

Una delle critiche che si fanno al Napoli è la lentezza in certe trattative di mercato, ma quando De Laurentiis vuole sa essere un fulmine sul mercato. Praticamente il club azzurro sarà la prima squadra di Serie A chiudere un acquisto a nemmeno una settimana dalla fine del mercato. Oggi sono in programma le visite mediche del terzino destro dell’Empoli Giovanni Di Lorenzo, che potrà anche firmare con la sua nuova squadra. Acquisto a tempo di record, ma non è la prima volta: anche un anno fa, più o meno di questi tempi (era il 3 giugno) De Laurentiis annunciò l’arrivo di Verdi, che fu poi ufficializzato qualche giorno dopo.



STAVOLTA IL NAPOLI ha fatto ancora prima, e già oggi potrebbe di fatto prendere il primo rinforzo. Visite mediche questa mattina a Villa Stuart, a Roma. L’Empoli ha dato il permesso al calciatore, che potrà anche firmare con il Napoli. Chiaramente il contratto avrà validità soltanto dal 1 luglio, ma l’impegno scritto col Napoli sarà comunque valido e di fatto l’acquisto concluso. Un affare che De Laurentiis si è deciso a chiudere, perché le condizioni attuali erano ottime ma non sarebbero durate a lungo. Il Napoli ha chiuso con l’Empoli per 9 milioni bonus compresi (8 di parte fissa) mentre per il calciatore c’è un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione. La società toscana, a denti stretti, ha dovuto mantenere l’impegno col Napoli, ma aveva già fatto capire di voler rilanciare fino a 14-15 milioni, perché sul calciatore c’era l’interesse di altre società, come Benfica, Siviglia, Milan, Inter e soprattutto la Roma che si era molto agitata in questi ultimi giorni. Anche il calciatore, comprensibilmente, si era preso un paio di giorni per riflettere su tutte queste belle proposte, ma i suoi agenti gli hanno fatto capire che quella del Napoli era un’offerta nero su bianco, già pronta da sottoscrivere. Inutile dire che il richiamo della Champions League e di Ancelotti hanno fatto il resto.



DI LORENZO è galvanizzato all’idea: è felice delle due gare fatte con gli azzurri, in particolar modo quella nella gara di ritorno, dove ha fatto vincere la sua squadra contribuendo con un gol e dove a fine partita ha incassato i complimenti di Davide Ancelotti, che forse gli aveva già fatto capire che poteva essere lui l’uomo giusto per dare una mano alla difesa del Napoli. Anche se Di Lorenzo un anno fa era praticamente sconosciuto, nella sua prima esperienza in Serie A ha dimostrato di essere un calciatore affidabile e in crescita, tanto da superare nel Napoli le preferenze rispetto ad altri terzini seguiti da tempo, come Lazzari della Spal o Hateboer dell’Atalanta. L’empolese ha convinto soprattutto per la facilità con cui difende e attacca, e per l’appunto a fare la differenza è stata proprio la fase offensiva: gol e assist che il club azzurro non si aspettava di vedere da un 25enne che si era affacciato per la prima volta a questo campionato. Cinque reti e tre assist: pur non essendo numeri clamorosi, sono quelli che servono al Napoli, visto che Ancelotti vuole portare i suoi terzini a ridosso dell’area avversaria. L’età, l’ingaggio e il costo rappresentano altri parametri ideali per il club azzurro, che infatti non se lo fa sfuggire.