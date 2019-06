Il Roma - Di Lorenzo ed il passato da attaccante, un soprannome lo paragonava a Batistuta

L'acquisto che quest'estate i tifosi chiedono prepotentemente a De Laurentiis, come spesso accade, riguarda l'attaccante, da sempre il ruolo che maggiormente accende le piazze. Giovanni Di Lorenzo un attaccante non lo è più, ma in passato era quella la sua posizione: centravanti, alla Batistuta, tanto che i compagni di squadra lo chiamavano 'Batigol'. Certo, non è la stessa cosa, intanto il primo colpo di questo mercato il Napoli l'ha già piazzato. Mentre l'ambiente spera nell'acquisto di spessore là davanti, Aurelio direttamente da Malta (lì è stato impegnato per due giorni all'assemblea generale dell'ECA), verso l'ora di pranzo ufficializza l'arrivo del terzino classe '93 alla solita maniera. "Benvenuto Giovanni", il tweet d'accoglienza del patron, il cui annuncio era atteso già da più di una settimana.

FELICE E CARICO. Risalgono al 30 maggio scorso le visite mediche effettuate dal giocatore a Villa Stuart, accolto come al solito dalla stampa e qualche tifoso. Il giorno dopo la firma sul Lungomare, all'Hotel Vesuvio, e un primissimo assaggio della città che ben presto diventerà casa sua. Toccata e fuga, ma non vede l'ora di tornarci per indossare la maglia azzurra. Parola sua, come si legge sito del Napoli che ieri pomeriggio ha poi confermato l'ufficialità data dal presidente: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro". Ovvio che sia così, per uno che il prossimo anno proverà a contendere lo scudetto alla Juventus e giocherà per la prima volta la Champions League, appena un anno dopo il suo esordio in Serie A con l'Empoli e a due anni dalla sua militanza in Serie C con il Matera. E' esploso tardi, ma ora sta bruciando le tappe. E ora che la carta d'identità dice 25 anni il momento è perfetto per un ulteriore salto di qualità.

DETTAGLI. L'affare-Di Lorenzo è la dimostrazione che, quando vuole, il Napoli sa essere molto più celere delle avversarie - persino spagnole - sul mercato. Per l'esterno nativo di Castelnuovo di Garfagnana, infatti, Giuntoli ha atteso la fine del campionato e ha subito messo a segno il colpo. Certo, i rapporti preferenziali con l'Empoli hanno fatto tanto, e anche quelli con il suo procuratore Giuffredi, ma già all'indomani dell'ultima domenica di A era già tutto fatto. Otto milioni al presidente Corsi, più uno di bonus addizionabile nel corso della prossima stagione, e quinquennale da circa 1,2 milioni a stagione al giocatore, il contratto più importante della sua carriera. "Felice e carico di iniziare questa nuova avventura! Ci vediamo a Dimaro", testimonia lui anche su Instagram, con un appuntamento ai tifosi che l'accoglieranno - forse con un po' di scetticismo da social - in Val di Sole tra meno di un mese. Lo stato d'animo lo comprendiamo perché conosciamo la sua storia. Uno partito dal basso, che ha fatto la gavetta, che ci ha messo anche un po' più rispetto ai colleghi. E a Napoli, di solito, i profili del genere, provenienti dalla polvere della C, hanno sempre fatto bene.