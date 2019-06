Il Roma - Diego Costa, James e Rodrigo: i tifosi sognano un top-player

Lunedì è arrivato. Il giorno della famosa sorpresa che dovrà rivelare Aurelio De Laurentiis è oggi. Si è sbilanciato il presidente del Napoli venerdì scorso a Capri. Mentre si recava alla festa del compleanno anticipato di Carlo Ancelotti disse che il 3 giugno avrebbe svelato il nome di un grande giocatore. Ogni promessa è debito e siccome il patron azzurro ci tiene al “bilancio” sempre positivo sicuramente non si tirerà indietro. È previsto, infatti, un intervento alla radio ufficiale. E quindi l’attesa non dovrebbe essere molto lunga. Dalle 13 alle 16 Kiss Kiss Napoli andrà in diretta con Radio Gol e quindi qualcosa potrebbe succedere in quelle ore. I NOMI. È naturale che i tifosi hanno sognato per tutto il week end un top player. Di quelli che possono fare la differenza. Inutile dire che c’è stata la corsa a chi “sparava” il campione più forte. Sono stati accostati al Napoli Diego Costa, James Rodriguez, Rodrigo. Tutti calciatori di prima fascia e con un costo di cartellino abbastanza esoso. Ci si è lasciati trascinare dall’enfasi delle parole di De Laurentiis. Si deve capire, poi, quali sono veramente i fatti e chi il numero uno del club partenopeo ha puntato. Di sicuro Ancelotti un pezzo pesante lo vuole per la prossima stagione. Il Napoli va migliorato ma non con quei calciatori che hanno sì delle buone caratteristiche ma che poi alla fine dei conti non riescono ad essere fondamentali. Ancelotti si farà garante, comunque, di un mercato impegnativo per il Napoli. I giovani sono ben accetti ma è arrivato il momento di sdoganare l’esperienza senza la quale non si arriva da nessuna parte. Oggi, comunque, è il famoso lunedì della sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Vediamo cosa esce dal cilindro del presidente...