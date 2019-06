Il Roma ed il retroscena su Ilicic: "Lo sloveno ha ammiccato al Napoli per rinnovare con l’Atalanta"

È proprio un furbacchione questo Josip Ilicic. Imprevedibile e sagace in campo, altrettanto lo è anche quando non gioca a calcio. Con le sue parole di qualche giorno fa «Voglio vincere, l’Atalanta lo sa. Ho bisogno di fare un salto di qualità», ha scosso un po’ l’ambiente e soprattutto la società nerazzurra, che già mille volte lo ha dichiarato incedibile. Il trequartista ha ammiccato al Napoli dopo il sondaggio di Giuntoli di qualche settimana fa, per strappare alla sua società un rinnovo e un ingaggio più alto. Ilicic è in scadenza nel 2020 e non vuole rimanere a Bergamo senza prima prolungare. Le sue parole polemiche hanno comunque infastidito il presidente Percassi, che già oggi comincerà la trattativa per il rinnovo. Ilicic dovrebbe diventare il calciatore più pagato della Dea, e rimanere il punto fermo di Gasperini, che si è fatto confermare nonostante il corteggiamento della Roma proprio perché rassicurato sulla conferma dei calciatori più forti. Il Napoli aveva sondato lo sloveno per un eventuale discorso a parametro zero, quindi tra un anno, ma ovviamente non avrebbe detto no alla possibilità di ingaggiare subito il forte trequartista. Anche un altro obiettivo azzurro, come Duvan Zapata, è stato dichiarato incedibile dall’Atalanta. Resta “acquistabile” Timothy Castagne, che il club nerazzurro potrebbe cedere, ma solo per un’offerta irrinunciabile.