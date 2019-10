Il Roma - Elmas, è l’ora di prendersi la scena: pronta nuova chance per il talento macedone

Negli occhi ancora i due lampi con la maglia della Macedonia del Nord (adesso si chiama così). A 20 anni, compiuti appena un mese fa, Eljif Elmas s'è caricato sulle spalle il peso di un'intera squadra, di un intero Paese speranzoso davanti al televisore, e ha dato vita a quel sogno Europeo che da quelle parti si fa sempre più ardente. Accanto a lui il veterano vero, l'ex azzurro Pandev, uno che quasi quasi potrebbe essere suo padre. Eppure ad ergersi a leader ed eroe ci ha pensato quel piccolo diamante, 70 chilogrammi in un imponente fisico da 182 centimetri, il cui cognome sembra aver anticipato ciò che sarebbe stato: un diamante, luccicante, forse ancora grezzo, tutto per un Carlo Ancelotti felicissimo di svezzarlo. Anche perché anche le risposte in maglia Napoli sono stati molto più che convincenti: guizzi, dribbling e una personalità che nella norma non appartiene a chi ha stravolto la sua vita quand'ancora era un teenager.

IMPATTO. Che l'allenatore di Reggiolo volesse puntarci forte s'era capito ancor prima dell'estate, quando l'idea di portarlo al Napoli gli aveva appena stuzzicato l'appetito. Il nome del mediano di origini turche è stato fatto per la prima volta proprio dallo stesso Ancelotti in uno dei meeting di mercato tenutisi sulla sua terrazza al termine della scorsa stagione. Era fine maggio e dalla bocca del mister il messaggio arrivò forte e chiaro alla dirigenza: «Voglio lui». Cristiano Giuntoli e il suo staff si sono messi subito al lavoro su questo dossier, hanno acquisito informazioni, visionato immagini, si sono convinti che l'innesto potesse essere quello giusto. E' lì che è nata la trattativa con il Fenerbahce, lunga e laboriosa, durata praticamente due mesi, i cui dettagli sono stati ultimati definitivamente solo a fine luglio. Ci aveva visto lungo Carletto, che alla fine ha avuto ragione. E sono bastate appena 8 partite, di cui due da titolare e sei spezzoni, Champions League compresa, per convincere tutti.

ORA TITOLARE. Ci ha messo pochissimo, Elmas, ad entrare nelle rotazioni di Ancelotti. In pianta stabile. Merito, tra le altre cose, della sua versatilità. In nazionale ha fatto il trequartista e lo fa nel migliore dei modi "perché si interessa soprattutto alla fase offensiva e si diverte”. Nel Napoli Ancelotti lo ha sempre utilizzato nei due in mediana, ma in alcune situazioni potrebbe diventare una carta da giocarsi per tornare a quel 4-2-3-1 utilizzato nelle prime uscite stagionali (con Fabian che ha faticato in quella posizione). Insomma, una duplice valenza per un ragazzo che sembra reclamare sempre più spazio in questa squadra. E lo troverà, dopo sei panchine consecutive, quasi certamente a Ferrara domenica. Contro la SPAL dovrebbe far rifiatare il duo Allan-Fabian, tanto la qualità è assicurata dal gioiellino macedone. E' passato un mese dall'ultima da titolare, a Lecce, partita in cui ben figurò. E ora le aspettative sono alte: Eljif scalpita e cresce a vista d'occhio.