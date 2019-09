Il Roma - Elmas prenota una maglia da titolare: una frase di Ancelotti l'ha rassicurato

Tutti quelli che fanno parte della rosa del Napoli possono partire da titolari. La premessa di Carlo Ancelotti dopo la gara con la Juventus è un invito al debutto per Elif Elmas, il gioiellino macedone che dopo due partite da subentrato è pronto ad esordire dal primo minuto. Potrebbe accadere già con la Sampdoria, non è ancora certo ma una semplice possibile. Le sue qualità sono evidenti, la personalità è notevole, la voglia di emergere è lampante eppure non sfocia mai nell'eccesso. Perché Elmas, vent'anni il prossimo 24 settembre, sa sempre cosa fare, è un sognatore razionale, uno di quelli che ha già superato la fase iniziale di ogni carriera. L'esperienza al Fenerbahce l'ha formato, nonostante la giovane età. Ora è pronto ad esaltarsi in maglia azzurra, ad esplodere fino a farsi apprezzare sempre di più. Ancelotti ha grande considerazione nel suo talento, lo ha richiesto espressamente alla società e la fiducia nelle prime due partite, gettandolo nella mischia nei momenti più difficili dei match con Fiorentina e Juventus, è la conferma di una stima che potrà solo aumentare.

PIACERE, ELMAS. Il ciuffo ribelle nero è un bigliettino da visita, lo si riconosce anche da quello, Elif Elmas, che ha piedi educati e visione di gioco, grande sicurezza nei propri mezzi e quella consapevolezza che lo rende tranquillo anche nei momenti più complessi. Con la Fiorentina è entrato bene, un gioco di prestigio rischioso ma poi tanta sapienza nelle geometrie. Con la Juventus si è ritrovato ad essere l'ultimo uomo a due passi dalla difesa, una grossa responsabilità che ha accettato senza timori. Il fallo su Dybala, per molti eccessivo, è stato puntuale, inevitabile per fermare la Joya. Per il resto ha chiamato diverse volte palla, si è proposto, ha accettato il rischio della giocata pur di restare fedele alla propria identità di centrocampista universale.

CARATTERISTICHE. Elmas è completo, sa far tutto, è un giocatore potente, sa usare il fisico, è abile con entrambi i piedi, cuce e ricama, segna e impedisce agli altri di farlo. Un centrocampista moderno abile in entrambe le fasi di gioco. Per questo, nel corso della sua stagione, troverà sempre più spazio. Servirà uno come lui, capace di ribaltare l'azione, trasformandola da difensiva in offensiva grazie anche ai suoi strappi e, perché no, ai suoi gol. Ancelotti lo ha osservato a lungo, il Napoli l'ha acquistato confrontandosi col suo allenatore, l'idea comune è stata la stessa: Elmas può servire. Ma il futuro è già qui e allora con la Samp, alla ripresa, potrebbe già esserci spazio per lui da titolare. Volendo, subito dopo arriva il Liverpool....