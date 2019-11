Il Roma elogia Meret: "Sempre determinante, ora è l'unica certezza del Napoli"

Alcune stagioni sono più importanti di altre. Per alcuni calciatori le ombre del passato sono fatte per essere superate, stando a quello che stiamo vedendo. Lo sa bene Alex Meret, uno dei più brillanti talenti del calcio italiano, che ora ha un doppio fine: consacrarsi al Napoli e mettere a repentaglio la titolarità di Donnarumma in Nazionale. Essere allenato da Carlo Ancelotti, uno che mentre Alex nasceva già cominciava a vincere qualcosa da tecnico dopo averlo fatto da calciatore, non può che essere uno stimolo in più. Anche all’Olimpico ha brillato, decisivo con un calcio di rigore parato sull’1-0 che ha permesso al Napoli di avere una grande reazione e a chiudere la Roma nella propria area di rigore nel finale di primo tempo, il miglior momento del Napoli. Decisivo nel primo e nel secondo tempo, un fattore sempre determinante quest’anno. Il Napoli non gira come vorrebbe, ma se ha una certezza quella è da ricercare nel portiere.

MASTODONTICO. E scriverlo, per un fisico fragile come quello di Meret, suona quasi paradossale. A chi gli chiede cosa si aspetta dalla stagione appena cominciata, l’estremo difensore friulano risponde che l’obiettivo principale è quello di stare bene. Non potrebbe essere altrimenti per un ragazzo a cui gli infortuni hanno già condizionato la sua breve carriera, anche lo stralcio in azzurro. Tutto alle spalle, però, la scorsa annata l’ha dimostrato e questa prima parte della nuova ha fornito l’ennesima conferma ad Ancelotti.