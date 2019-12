Il Roma - Fabian non brilla più: i motivi della sua flessione

Avrebbe preferito darne tanti altri al pallone, di calci, ma s'è dovuto accontentare della panchina. Un gesto di rabbia con se stesso, verso quella partita da dimenticare, tra difficoltà tattiche e una condizione (anche mentale) che in questo momento non lo aiuta. Non è un bel periodo, per Fabian Ruiz, il gioiello andaluso che s'è smarrito, distante dai suoi standard e anche dai compagni, incapace di incidere come naturalmente gli capitava fino a poche settimane fa. Lo sfogo dopo la sostituzione è stato frainteso: per molti s'è trattato di un gesto di stizza nei confronti della scelta di Gattuso e invece era solo un rammarico personale, in quell'istante, per una gara che non l'ha soddisfatto.

REAZIONE. Fabian esce dal campo e prima del gesto accetta il cinque da Gattuso. Poi si scatena, non indossa la giacca e dà un calcione alla panchina dove sta per sedersi. Rifiatando ripensa alla sua partita, consola i rimpianti per una gara di errori e affanno legati anche al ruolo. Lo spagnolo sa bene di aver dato il massimo ma non è bastato, stavolta come nelle precedenti, e non vede l'ora di ripartire, per reagire. Intanto si godrà le vacanze e il ritorno in patria che lo aiuterà, per un istante, a dimenticare il momento negativo e anche le ultime pagelle che lo hanno condannato.

ALIBI. Fabian non brilla per diversi motivi, ad esempio per le difficoltà collettive che lo hanno colpito. La squadra non gira e lui fatica ad aiutarla. Col Sassuolo, poi, è stato schierato in un ruolo insolito, quello di regista, che ha ricoperto senza avere le caratteristiche necessarie per interpretarlo. Lo spagnolo ha perso diversi palloni pericolosi, non è mai riuscito ad illuminare la manovra e ha faticato anche nell'interrompere le trame avversarie. Un esperimento che difficilmente sarà riproposto anche perché Gattuso, alla ripresa del campionato, si aspetta un aiuto dal mercato. Ha chiesto un regista e lo avrà.

L'ANDALUSO. Fabian è un gioiello, resta tale anche in questi giorni, è seguito dalle big di Spagna che hanno già sondato il terreno col Napoli. Hanno chiesto informazioni Real Madrid e Barcellona, se ne sono innamorate in Nazionale quando l'ex Betis ha vinto da protagonista l'Europeo Under 21 ma anche quando, in poco tempo, è diventato un perno della Nazionale maggiore. A Napoli la classe s'è intravista appena. Quest'anno un solo gol, a Lecce, due assist (bellissimo quello a Milik con l'Atalanta) e poco altro. Serve molto di più per tornare in panchina, un giorno, e sorridere del proprio calcio piuttosto che scalciare panchine innocenti.