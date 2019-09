Il Roma - Finale senza botto: tifosi pronti a scatenare la loro rabbia per il mancato arrivo di James

È oggi l’ultimo giorno di mercato, ma ancora una volta a Napoli sarà vissuto con ben poche emozioni. Alle 22 chiuderanno ufficialmente tutte le operazioni, non ci sarà più la possibilità di tesserare calciatori. La “sede” è come sempre quella di Milano, anche se ormai è più un ritrovo per operatori e giornalisti. Le trattative, solitamente, si fanno altrove. Sicuramente quelle importanti. Purtroppo, non dovrebbe essere il caso del Napoli.

La teoria dice che il Real Madrid, nel caso in cui riuscisse a prendere un rinforzo, farebbe partire James. C’è una giornata di tempo: Neymar è ancora libero, non essendo più andato al Barcellona. E si parla ancora di Pogba, e pure di Bruno Fernandes. Ma sembra improbabile che in poche ore si possa fare un movimento così importante verso il Real Madrid, e di conseguenza sembra ancor più complicato che il Napoli riesca a fare un trasferimento internazionale (senza visite mediche) in così poco tempo. Mai il club di De Laurentiis ha fatto un’operazione del genere, e va tenuto conto che i trasferimenti internazionali richiedono più tempo. Solo la suggestione James, allora: non sono previsti altri movimenti. Poche ore e i tifosi scateneranno la loro rabbia verso chi, incautamente, ha sciolinato annunci e dettagli di una trattativa mai decollata.