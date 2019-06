Il Roma - Gaetano pronto ad esplodere: arrivano le prime offerte dalla Serie B

Il merito della conferma di Roberto Baronio sulla panchina della Primavera è anche nell'exploit di Gianluca Gaetano. Può sembrare banale, dato che le qualità del talento azzurro sono innate, ma il rapporto tra i due, il feeling che s'è venuto a creare, ha permesso al gioiellino del settore giovanile d'imporsi spontaneamente fino al debutto in prima squadra. Gaetano, classe 2000, è una risorsa e il Napoli ha tutta l'intenzione di valorizzarla: per questo in estate si valuteranno tutte le opportunità prima di decidere del suo futuro. Una cosa è certa: non mancano le offerte e da parte del Napoli c'è la volontà di cederlo in prestito, come fatto a suo tempo per Insigne, per dargli la possibilità di mettersi in mostra nel calcio professionistico. Un salto enorme che mette a dura prova i predestinati di questo sport.

EXPLOIT. In questa stagione Gaetano, capitano della Primavera, ha segnato ventidue gol confermandosi bomber della sua squadra. In più ha vissuto la doppia emozione del debutto tra i grandi: a gennaio in Coppa Italia col Sassuolo al San Paolo, a maggio in Serie A in occasione della trasferta contro la Spal. Una manciata di minuti per ritrovarsi catapultato in un mondo che presto diventerà anche il suo.

FUTURO. Non mancano le offerte, per Gaetano, che da piccolo poteva andare al Bayer Leverkusen ma poi s'è imposto a Napoli, scalando il settore giovanile fino alla cima della Primavera. Possibile un'esperienza in prestito in Serie B, tra le ipotesi campane (Juve Stabia e Benevento) spunta anche l'Empoli, da sempre alla ricerca di giocatori di talento tra le linee. Il feeling tra le due società potrebbe facilitare l'operazione. Al momento non c'è nulla di concreto, solo uno scambio d'informazioni. Ma presto si entrerà nel vivo.

IDENTIKIT. Gaetano è un centrocampista offensivo di grande talento. Ha tecnica, visione di gioco, qualità nello stretto. Usa indifferentemente il destro e il sinistro, sa calciare dalla distanza, è abile sulle punizioni e fa gol anche direttamente da calcio d'angolo. Sin da piccolo, nonostante il ruolo, ha sempre segnato tanto. Non è una prima punta ma segna come un centravanti d'area di rigore. Prima di goderselo, il Napoli vuole permettergli di crescere senza fretta e neppure pressioni.