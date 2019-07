Il Roma - Ghoulam vola a Dimaro: è in grande forma e 'costringerà' Mario Rui all'addio

È tornato carico, voglioso e con un cuore grande così. Faouzi Ghoulam è un giocatore diverso rispetto allo scorso ritiro a Dimaro. «L’anno passato doveva recuperare, adesso lo è al 100% e sono sicuro che vedremo il suo vero valore», Carlo Ancelotti non si è sbilanciato per caso sul terzino francoalgerino. Il mancino, infatti, ha rinunciato a giocare la Copa America per prepararsi bene durante l’estate e arrivare a Dimaro Folgarida con la chiara intenzione di dimostrare tutto il suo valore. Quello che prima del grave infortunio lo fece diventare uno dei più forti esterni bassi della corsia sinistra. Sa bene Faouzi che quello che comincerà ad agosto sarà l’anno della riscossa. Ha dovuto subire troppe amarezze per un ginocchio che sembrava non voler più guarire. Stop continui fino a quando non è rientrato nel gruppo e ha trovato spazio grazie alle scelte di Ancelotti. Ma non sarebbe mai potuto essere al top. Era impossibile. Adesso, però, la musica è cambiata. Ghoulam è sano totalmente e quindi potrà sfruttare le proprie qualità nel Napoli del futuro. Le sue caratteristiche corrispondono al tipo di calciatore che vuole Carletto per una squadra d’assalto. Sul campo di Carciato vola. È un passo avanti ai suoi compagni perché in vacanza ha lavorato sodo per recuperare. Si è allenato in Spagna e si vede che ha messo anche molta massa. Il posto da titolare è suo. Ed è per questo che Mario Rui è destinato ad andare via. Il portoghese potrebbe non raggiungere il Napoli in Trentino ma andare subito con la sua nuova squadra. Che potrebbe essere la Fiorentina. Il Napoli per forza di cose dovrà intervenire sul mercato ma sempre tenendo presente che Ghoulam è intoccabile. Il francoalgerino è sempre stato molto apprezzato dai tifosi napoletani. Ha apprezzato il calore del popolo partenopeo durante il suo calvario. Ieri Ghoulam ha partecipato ad uno scambio di battute su Instagram. Un fan azzurro gli ha chiesto un autografo sulla maglia visto e considerato che era il suo compleanno. Faouzi non si è perso d’animo e gli ha risposto scrivendo: «Vieni vicino all’albergo verso le 16,40». Inutile dire che Max69na è stato molto contento trascorrendo così una giornata speciale con la firma sulla maglietta di un suo beniamino.