Il Roma - I tifosi vogliono Quagliarella: palla ad ADL, la Samp fa il prezzo

"Futuro? Vedremo". Meglio rimandare e godersi l'intero pubblico di Marassi ai suoi piedi. Fabio Quagliarella non ha ancora intenzione di andare troppo in là con la testa, ma è impossibile dare la certezza di una permanenza ai tifosi della Sampdoria che lo idolatrano. Così, tra un gol e l'altro (26 in totale), l'attaccante di Castellammare di Stabia ha cominciato a fare le sue valutazioni. Avrà ripensato a quella stagione vissuta con la maglia del Napoli addosso, al sogno di vestire i suoi colori preferiti diventato ben presto l'incubo di uno stalking fastidioso che l'ha spinto ad andare via. In una stagione Quagliarella riuscì a segnare appena 11 gol e ora ha voglia di riscatto, sa di essere sano dal punto di vista fisico e di poter dare tanto al Napoli, segnare magari di più rispetto a quell'anno. Alla Sampdoria Quagliarella sta benissimo, è l'idolo della folla, viene trattato come un Dio. Lasciare quei tifosi per lui non sarebbe facile, sebbene consapevole di andare via nel momento migliore, da eroe indimenticabile. In blucerchiato il numero 27 è capitano, simbolo, soprattutto titolare inamovibile (quest'anno ha saltato una sola partita). Al Napoli sarebbe un'alternativa, scenderebbe in campo per spezzoni, poche volte dall'inizio. E la prossima estate ci saranno gli Europei, un altro dei traguardi a cui aspira, un particolare non da poco. Infine ci sarebbe da interpellare il presidente Ferrero, che non lo lascerebbe andar via a titolo gratuito. Quagliarella ha un altro anno di contratto e la valutazione che ne fa la Samp è di circa 7-8 milioni, una cifra che difficilmente troverà d'accordo il collega De Laurentiis. Dunque, una volta incassato il benestare del giocatore, il Napoli dovrebbe avviare anche un'opera di convincimento su Ferrero. Affinché, poi, il più romantico dei ritorni possa concretizzarsi.